Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail 'e seyir halinde olan 'Mona' isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 groston ağırlığındaki kargo gemisi, dün liman önlerinde karaya oturdu. Geminin sualtı kontrolleri tamamlandı. Kaptanın yardım talebi üzerine bugün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'ne ait Kurarma-3 ve Türkeli römorkörleri kurtarma çalışması başlattı. Çimento yüklü gemi, römorkörler tarafından çekilerek Akçansa Limanı önlerine demirletilen gemi, sörvey kontrolün ardından yoluna devam edecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Akçansa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü - Son Dakika

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