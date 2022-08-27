Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü

27.08.2022 19:26
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü

Çanakkale Boğazı'nda dün karaya oturan kargo gemisi 'Mona' römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda dün karaya oturan kargo gemisi 'Mona' römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde olan 'Mona' isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 groston ağırlığındaki kargo gemisi, dün liman önlerinde karaya oturdu. Geminin sualtı kontrolleri tamamlandı. Kaptanın yardım talebi üzerine bugün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurarma-3 ve Türkeli römorkörleri kurtarma çalışması başlattı. Çimento yüklü gemi, römorkörler tarafından çekilerek Akçansa Limanı önlerine demirletilen gemi, sörvey kontrolün ardından yoluna devam edecek. - ÇANAKKALE

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Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI
Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Akçansa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü - Son Dakika
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