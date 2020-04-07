Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale- Kilitbahir, Kilitbahir-Çanakkale ile Lapseki- Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Planlı diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.