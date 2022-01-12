Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Bölgede gece yarısından bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattında karşılıklı işletilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.
Ayrıca, fırtına dolayısıyla Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kaynak: AA
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