Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

10.10.2022 13:30

Çanakkale gündem haberi... ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan, Liberya bayraklı konteyner gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan, Liberya bayraklı konteyner gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden, 207 metre uzunluğunda ve 29,8 metre genişlikteki 25 bin 294 grostonluk, Liberya bayraklı, 'MSC Malena' isimli konteyner gemisi, saat 11.00 sıralarında Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Liberya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika
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