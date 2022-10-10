ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI - Son Dakika
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI

10.10.2022 13:34

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı konteyner gemisi 'MSC Malena', römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı konteyner gemisi 'MSC Malena', römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre uzunluk, 29.8 metre genişlikteki 25 bin 294 grostonluk Liberya bayraklı, 'MSC Malena' isimli konteyner gemisi saat 11.00 sıralarında Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Liberya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI - Son Dakika

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