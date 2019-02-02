Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

57 dakika önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası, System.String[]
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide makine arızası meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, 94 metre uzunluğunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı "Princess Sara" isimli geminin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalandı.


Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsizle bildirdi.


Bunun üzerine güvenlik amacıyla geminin bulunduğu noktaya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-1" isimli römorkör gönderildi.


Nara Burnu açıklarında demir atan gemideki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Boğaz, güvenlik amacıyla kuzey yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı, geçişlerini sürdüren diğer gemilerdekiler telsizle uyarılarak dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:34 Kaynak: AA

Köstence Limanı, Çanakkale Boğazı, Güncel
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