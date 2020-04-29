Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika

Ege Denizi 'ne doğru ilerleyen 'Loutro' isimli tanker, 'Türkeli' römorkörü tarafından halat yardımıyla çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi. - ÇANAKKALE

'Loutro' isimli tankerin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve " Türkeli " römorkörleri gönderilirken, boğazdan geçen diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı anonsu geçildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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