Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika

Ege Denizi 'ne doğru ilerleyen 'Loutro' isimli tanker, 'Türkeli' römorkörü tarafından halat yardımıyla çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

'Loutro' isimli tankerin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6"ve " Türkeli " römorkörleri gönderilirken, boğazdan geçen diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı anonsu geçildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma