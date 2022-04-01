Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

01.04.2022 19:35
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na giden, 245 metre boyundaki Marşal Adaları bayraklı "Kudos" isimli petrol tankeri, Akbaş mevkisi önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Nazım Tur", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri ile Nene Hatun gemisi sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi.

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Çanakkale Boğazı, Köstence Limanı, Tanker, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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