Çanakkale Boğazı\'nda durdurulan gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, bir tankerin arızalanması nedeniyle tek yönlü askıya alındı. Arızanın giderilmesinin ardından boğazda gemi trafiği çift yönlü yeniden açıldı.

TANKER ARIZA YAPTI

Malta'dan Kocaeli'ne giden 247 metre uzunluğundaki 'Paros' isimli dolu akaryakıt tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Lapseki önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alındı.

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN TRAFİK YENİDEN AÇILDI

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise gemi trafiğinin çift yönlü açıldığı bildirildi.