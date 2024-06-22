Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, bir tankerin arızalanması nedeniyle tek yönlü askıya alındı. Arızanın giderilmesinin ardından boğazda gemi trafiği çift yönlü yeniden açıldı.
Malta'dan Kocaeli'ne giden 247 metre uzunluğundaki 'Paros' isimli dolu akaryakıt tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Lapseki önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alındı.
Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise gemi trafiğinin çift yönlü açıldığı bildirildi.
Son Dakika › Gündem › Çanakkale Boğazı'nda durdurulan gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı - Son Dakika
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