Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Boğazda özellikle Eceabat ile Gelibolu önlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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