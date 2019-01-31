Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Gökkuşağı Manzarası

Çanakkale Boğazı'nda Gökkuşağı Manzarası

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda yağmurun ardından beliren gökkuşağı manzarası, izleyenleri büyüledi.

Çanakkale Boğazı'nda Gökkuşağı Manzarası, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda yağmurun ardından beliren gökkuşağı manzarası, izleyenleri büyüledi. Boğazdan geçen yüzlerce sığırcıkla birlikte gökkuşağı, muhteşem görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de gece saatlerinden sabaha dek süren sağanak yağışın ardından Çanakkale Boğazı üzerinde oluşan gökkuşağı muhteşem görüntüler oluşturdu.

Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı, seyrine doyum olmaz bir manzara ortaya koydu. Kent merkezinin tam önünde beliren gökkuşağını, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Öte yandan boğazdan geçen yüzlerce sığırcıkla birlikte gökkuşağı, muhteşem görüntüler oluşturdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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