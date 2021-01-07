Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü

07.01.2021 20:47

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü Yüzlerce ay denizanası suların kirlenmesi ve oksijen seviyesinin düştüğünü gösteriyor Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi.

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü

Yüzlerce ay denizanası suların kirlenmesi ve oksijen seviyesinin düştüğünü gösteriyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi. Yapılan araştırmalarda ay denizanalarının artması, denizlerin kirlendiğine ve oksijen seviyesinin düştüğü işaret.

Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarla tanınan Müjdat Turan(47), yılbaşından bir gün önce zıpkınla levrek avlamak için daldığı Çanakkale Boğazı'nda yüzlerce ay denizanası görüntüledi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Turan, büyük merak uyandırdı.

Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan'ın kamerasına bu kez yüzlerce ay denizanası takıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turan, "Yılbaşından 1 gün önce, Çanakkale Boğazı Havuzla mevkiinde dalış yaptım. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldığımda yoğun bir ay denizanası kitlesiyle karşılaştım, çok fazla vardı ve ben 30 yıldır denizlerdeyim, bu kadar yoğun denizanası beni şaşırttı. ve bunu kameramla çekerek, sosyal medya hesabımdan paylaştım" dedi.

"Ay denizanaları düşük oksijende ve kirli sularda beslenen canlılar"

Ay denizanalarının düşük oksijen ve kirli sularda beslendiğine dikkat çeken Turan, "Sonra yaptığımız araştırmalarda uzmanlar, ay denizanalarının küresel ısınma nedeniyle bu mevsimde olmasının ürkütücü olduğunu söylediler. Çünkü, ay denizanaları düşük oksijende yaşayan, kirli sularda daha çok beslenen ve düşük oksijene olan toleranslarından dolayı; beslenme, büyüme ve gelişmesi daha hızlı olan canlılardır. ve bundan dolayı da çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bu nedenle denizlerimizde, özellikle Çanakkale Boğazı'mızda çok fazla ay denizanasıyla karşılaştık" diye konuştu.

Sorunun küresel bir mesele olduğuna dikkat çeken Turan, "Çünkü denizlerin ısınması, bu mevsimde su sıcaklığının hala 16-17 derece olmasından kaynaklı bir mesele. Bu aslında sadece vatandaşların değil, küresel anlamda tüm devletlerin önlem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerde kirlilik artı ısınma, bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırıcı derecede çoğalan denizanaları, denizde düşük oksijenin olduğunu ve kirli olduğunu gösteren bir netice" şeklinde konuştu.

"Denizde yaşayan birçok canlı küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor"

Oksijen seviyesinin azaldığını insanların fark edemeyeceğini, yalnızca deniz canlılarını etkileyeceğini kaydeden Turan, "Sualtında oksijenin düşük olduğunu biz fark edemeyiz. Bunu daha çok deniz canlıları fark eder. Örneğin; son aylarda yaptığım dalışlarda denizlerde bakıyorsunuz midye hiç kalmamış, yani ölmüş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde pinaların çekimlerini yapmıştım, onlar da öldü. Bunların muhtemelen bağlantıları olabilir. Araştırılması gereken konular. Ama bitkiler, midyeler ve denizde yaşayan birçok canlı bu küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü

Çanakkale Boğazı, Denizanası, Çanakkale, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Bisikletten düşen çocuğa çarptığı sanılan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi         
18:09
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 21:27:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei