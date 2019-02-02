Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Arıza Yaptı
24 dakika önce
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu açıklarına demirledi.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan Tanzanya
bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
açıklarına demirledi. İskenderun
Limanı'ndan, Romanya
'nın Köstence Limanı
'na gitmek üzere hareket eden 94 metre uzunluğunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçişi sırasında saat 00.25'te Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nda makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' römorkörü gönderildi. Nara Burnu açıklarında demirleyen gemideki makine arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Boğaz, güvenlik amacıyla Kuzey yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Geçiş yapan gemilere ise bilgi verilerek, tedbirli olmaları istendi. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:06 Kaynak: DHA
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