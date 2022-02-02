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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

02.02.2022 18:33
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 230 metre uzunluğundaki 'Panther Max' adlı kuru yük gemisi makine arızası yapınca römorkörler tarafından Lapseki ilçesindeki Şevketiye demir bölgesine çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 230 metre uzunluğundaki  'Panther Max' adlı kuru yük gemisi makine arızası yapınca römorkörler tarafından Lapseki ilçesindeki Şevketiye demir bölgesine çekildi.

Mısır'dan Ukrayna'ya giden 230 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Panther Max' adlı boş kuru yük gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında makine arızası yaptı. Kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-16 ve Nazım Tur römorkörleri sevk edildi. Römorkörler tarafından yedeklenen gemi, Lapseki ilçesindeki Şevketiye demir bölgesine çekildi.


Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı
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Çanakkale Boğazı, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı - Son Dakika
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