Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

08.04.2022 22:44
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 100 metre uzunluğundaki 'Efes' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 100 metre uzunluğundaki 'Efes' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na giden Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki ve 4 bin 86 grostonluk 'Efes' isimli kuru yük gemisi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör refakatinde götürüldüğü Şevketiye mevkisine demirletildi.


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Çanakkale Boğazı, Suudi Arabistan, Gemi, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı - Son Dakika


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