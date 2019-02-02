Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Motor Arızası Verdi
1 saat önce
Tanzanya Bayraklı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada makine arızası yaptı.
Tanzanya Bayraklı
kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı
'ndan geçtiği sırada makine arızası yaptı. Çanakkale Boğazı kuzey yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. İskenderun
Limanı'ndan, Romanya
'nın Köstence Limanı
'na gitmek üzere hareket eden 94 metre boyunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Nara Burnu
'na yaklaşırken makine arızası yaptı. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' römorkörü gönderildi. Nara Burnu açıklarında demirleyen gemi, arızasını gidermek için çalışma başlattı. Boğaz, güvenlik amacıyla Kuzey yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilip, tedbirli olmaları istendi.Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından arıza yapan gemi Şevketiye köyü açıklarına demirletildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:31 Kaynak: İHA
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