Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Motor Arızası Verdi

Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Motor Arızası Verdi

1 saat önce

Tanzanya Bayraklı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Motor Arızası Verdi, System.String[]
Tanzanya Bayraklı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada makine arızası yaptı. Çanakkale Boğazı kuzey yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

İskenderun Limanı'ndan, Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere hareket eden 94 metre boyunda ve 3 bin 469 groston ağırlığındaki Tanzanya bayraklı 'Princess Sara' isimli kuyu yük gemisi, Nara Burnu'na yaklaşırken makine arızası yaptı. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1' römorkörü gönderildi. Nara Burnu açıklarında demirleyen gemi, arızasını gidermek için çalışma başlattı. Boğaz, güvenlik amacıyla Kuzey yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilip, tedbirli olmaları istendi.Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından arıza yapan gemi Şevketiye köyü açıklarına demirletildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

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