Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen konteyner gemisi güvenli bölgeye çekildi - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makineleri arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip güvenli bölgeye demirletildi.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan İspanya'nın Algeciras Limanı'na giden Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki "Newyorker" isimli konteyner gemisinin makineleri, Gelibolu ilçesi açıklarında arızalandı.

Bunun üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Arıza nedeniyle bir süre sürüklenen 25 bin 294 grostonluk gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye güvenli demir bölgesine götürüldü. Gemi burada demirletildi.