Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

13.08.2022 18:05
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi.

Boğaz geçişi yapan içinde bir kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki özel teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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