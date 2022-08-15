Romanya 'dan Libya 'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı "Manassa Moon M" adlı kargo gemisinin makineleri, Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Romanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika

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