Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi güvenli bölgeye çekilecek

15.08.2022 00:39
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı "Manassa Moon M" adlı kargo gemisinin makineleri, Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile "KEGM-9" botu sevk edildi.

Yedeklenen geminin, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Romanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika
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