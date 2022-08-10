Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Boğaz geçişi yapan ve içinde 4 kişinin bulunduğu özel bir teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı.
Tekne kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marinaya yanaştırıldı.
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