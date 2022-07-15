Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi

15.07.2022 11:08
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan İtalya bayraklı 'Maria M' isimli tanker, römorkörle çekilerek güvenli bölgede demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan İtalya bayraklı 'Maria M' isimli tanker, römorkörle çekilerek güvenli bölgede demirletildi.

Bulgaristan'dan Malta'ya giden 176 metre uzunluğundaki İtalya bayraklı 'Maria M' isimli kimyasal tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 ve Kurtarma-13 römorkörleri sevk edildi. Römorkör tarafından yedeklenen gemi çekilerek Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye açıklarında demirletildi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi - Son Dakika
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