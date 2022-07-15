Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi

Bulgaristan 'dan Malta 'ya giden 176 metre uzunluğundaki İtalya bayraklı 'Maria M' isimli kimyasal tankeri, Çanakkale Boğazı 'ndan geçerken Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 ve Kurtarma-13 römorkörleri sevk edildi. Römorkör tarafından yedeklenen gemi çekilerek Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye açıklarında demirletildi.

Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, İtalya, Güncel, Son Dakika

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