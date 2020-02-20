Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2... - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2...

7 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti.

Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2..., System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, -


Çanakkale Boğazı, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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