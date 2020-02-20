Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2... - Son Dakika

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Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2...
7 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, -
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