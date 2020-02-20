Çanakkale boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi sürükleniyor - Son Dakika

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Çanakkale boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi sürükleniyor
7 saat önce
Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi sürükleniyorÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi sürükleniyor
ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)-
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