Yalova'dan Fransa'nın Port La Nouvelle Limanı'na seyrederken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.
Antigua ve Barbuda bayraklı 97 metre boyundaki 2 bin 914 grostonluk "Gulf" isimli geminin makineleri boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu mevkisinde arızalandı.
Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
Ayrıca geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü gönderildi.
Gemi, arızanın giderilmesi için Lapseki'deki güvenli Şevketiye bölgesine götürülecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika