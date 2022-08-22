Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

22.08.2022 19:46
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.

İçinde iki kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknenin makineleri Kangırlı mevkisi önlerinde arızalandı.

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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