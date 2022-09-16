Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

16.09.2022 07:00
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

İçinde 3 kişinin bulunduğu teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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