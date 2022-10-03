Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

03.10.2022 08:22
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Boğazda seyir yapan 6 metrelik özel teknenin makineleri Çanakkale açıklarında arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

YORUMLAR
500
Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Çanakkale'de Düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na Katıldı Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Çanakkale'de Düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na Katıldı
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:02 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı
11:00 Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık
10:56 Gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:16 Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'i öldüren katillere tepki gösterdi
10:12 Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor
10:03 Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:04 TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
10:00 Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 11:20:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement