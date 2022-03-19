Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı

19.03.2022 13:55
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından, boğaza döktüğü 26 mayın ile deniz savaşlarının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi için anma dalışı yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından, boğaza döktüğü 26 mayın ile deniz savaşlarının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi için anma dalışı yapıldı.

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı, 1915 yılının 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gecesi Çanakkale'nin Karanlık Liman bölgesinde döşediği 26 mayınla deniz avaşının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına bir tören düzenledi. Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ile Çarkçıbaşı Yüzbaşı Ali Yaşar Denizalp'in torunlarının katıldığı törende, Nusret'in, tarih sahnesindeki önemi anlatıldı.

Nusret Mayın Gemisi'nin Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in torunu kaptan Cihat Gündoğdu, "26 mayınlık hattın Çanakkale'yi geçilmez yapması dedem kadar bize de gurur veriyor. Dedem ve arkadaşlarının kahramanlığı nesiller boyu anlatılırken, Anadolu'nun nasıl korunduğunu da kanıtlıyor. 4 Ocak 2020 günü dünyaya gelen oğluma 'Nusret Alp' adını vererek, Nusret'in mirasını bir ömür boyu taşımasını istedim. Nusret Alp büyük dedesinin mirası ile Türk milleti ve Türk devletine faydalı bir birey olacak" dedi.Nusret'in Çarkçıbaşısı Yüzbaşı Ali Yaşar Denizalp'in torunu Atilla Denizalp ise, "Dedem, Kurtuluş Savaşı'nda da aktif görev alan bir vatanseverdi. Özbekler tekkesi ile Anadolu'ya kaçırılan silahları Çamlıca'da saklayan dedem ömrünü yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne adamıştı" diye konuştu.Osmanlı İmparatorluğu'nun donanma komutanlarından Kasımpaşalı Ahmet Arif Bey'in torunu Arif Bodur da, dedesinin Barbaros Zırhlısını batıran İngiliz Donanması'na ait E-11 Denizaltısı saldırısından yaralı olarak kurtulduktan sonra hizmetlerine devam ettiğini belirtti.Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Kurucu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz ise, "18 Mart mayın ile namlunun kardeşliğidir. Donanması olmayan Türk'ün dünyanın en güçlü ve küstah armadasına verdiği büyük dersin adıdır. 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz Donanması tarihinde ilk kez 10 saat içinde 2 büyük zırhlısını, HMS Irresistible ve HMS Ocean'ı kaybetti. HMS Inflexible ise savaş dışı kaldı. Fransızlar ise, dünya kayıp rekoru kırmıştı. 4 dakika içinde Bouvet zırhlısı 630 denizcisi ile Çanakkale boğazının serin sularında battı. 18 Mart yenilgisinin ardından gelen kara savaşlarında Mustafa Kemal duvarı, İngiliz savaş tarihinin trajedi sayfalarındaki yerini almıştır. Burada toplanarak Nusret kahramanlarına ve cesarete olan borcumuzu ödemek istedik. Tarihin seyrini değiştiren Nusret, bir kez de suyun altında bir plaket ile ölümsüz oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Çanakkale Türküsü eşliğinde Çanakkale Balıkadamlar Kulübü'ne bağlı dalgıçlar Nusret için özel hazırlanan plaketi suyun altına indirdi. 7 derecedeki suya giren dalgıçlar Oğuzhan Zeybek, Arif Bodur, Gökhan Karakaş ve Ender Döken plaketi 4 metre suyun altına yerleştirdi.


Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı
YORUMLAR
500
Son Dakika | Katar'da Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi Son Dakika | Katar'da Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri

Çanakkale, 18 mart, Mayın, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:03:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement