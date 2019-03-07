Çanakkale Boğazı'nda Panik

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yaşanan kargo gemisi kısa süreli paniğe sebep oldu.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yaşanan kargo gemisi kısa süreli paniğe sebep oldu.



Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan Bulgaristan'a kargo götüren 'Naz 1' isimli kargo gemisi, Çanakkale Boğazı girişinde yaşanan makine arızası sebebiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine kaptan telsizden bilgi verdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından diğer gemiler telsizden uyarılıp geminin kontrolsüz olarak sürüklendiği belirtilerek, dikkatli olmaları istendi. 1 saat sonra Naz 1 isimli kargo gemisinin kaptanının arızanın giderildiği ve geminin aynı rotaya girdiğinin anons edilmesi üzerine boğaz trafiği rahat bir nefes aldı. - ÇANAKKALE

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