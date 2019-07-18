Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın
12 dakika önce
Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı.
Çanakkale Boğazı Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:28 Kaynak: AA
'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Eceabat
'a sefer yapan "Karahasan
2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gemi mürettebatının durumu fark etmesi üzerine personel yangını söndürmek için çalışma başlattı, durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizle bildirildi.
Feribotun bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince müdahale edilen ve Eceabat İskelesi'ne yakın olan feribottaki yolcuların tahliyesine çalışıldığı öğrenildi.
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