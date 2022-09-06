Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının, yapılan müdahalenin ardından taburcu olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı 'nda seyir halindeyken bir yolcu gemisinde düşerek yaralanan İngiliz kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botla tahliye edilerek Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadının taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu gemisinde rahatsızlanan İngiliz kadın tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.