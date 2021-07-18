ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botu ile yedeklenerek, iskeleye yanaştırıldı. Çanakkale Boğazı'nda, 12 metre uzunluğundaki 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle Gocuk Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' botu ekibi bölgeye sevk edildi. İçinde 8 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, iskeleye yanaştırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SÜRÜKLENEN YELKENLİ TEKNE KURTARILDI - Son Dakika