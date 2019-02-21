Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemi Geçişlerine Sis Engeli

Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemi Geçişlerine Sis Engeli

36 dakika önce

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemi Geçişlerine Sis Engeli, System.String[]
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, sabaha karşı etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 05.00'da çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir attıkları bölgelerde sisin dağılmasını beklemeye başladı.

Gestaş'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Valiliği, 46 Artçı Sarsıntının Meydanda Geldiğini Duyurdu Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi Çanakkale'deki Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemi Geçişlerine Sis Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]