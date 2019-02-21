Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemi Geçişlerine Sis Engeli (2)
1 saat önce
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDIÇanakkale'de, saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi.
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale
'de, saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı
, saat 10.45'de gemi geçişlerine yeniden açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:30 Kaynak: DHA
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