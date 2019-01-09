Çanakkale Boğazı'nda Türk Bayraklı Kargo Gemisinde Yangın
1 saat önce
Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı kargo gemisinde yangın - Türk bayraklı 'QEZBAN' isimli kargo gemisindeki yangın söndürüldüÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde çıkan yangın çok sayıda römorkör tarafından kısa sürede söndürüldü.
Çanakkale Boğazı
'nda Türk bayraklı kargo gemisinde yangın
- Türk bayraklı 'QEZBAN' isimli kargo gemisindeki yangın söndürüldü
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde çıkan yangın çok sayıda römorkör tarafından kısa sürede söndürüldü. Yunanistan
'dan Yalova
'ya gitmek üzere hareket eden, 19 mürettebatı bulunan 193 metrelik 'QEZBAN' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Lapseki
ilçesi Suluca
mevkisi açıklarında yangın çıktı.
Gemi kaptanı yangınla ilgili saat 22.30'da Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine telsizle bilgi verdi. Makine dairesinde çıktığı ihbar edilen yangın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Gemi yangınının boğaz trafiği için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken yangının ekipler tarafından kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.
Gemide 19 mürettebat bulunduğu
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
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