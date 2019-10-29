Son Dakika Haberleri: Çanakkale boğazı'nda ulaşıma sis engeli
Son Dakika Güncel Çanakkale boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale boğazı'nda ulaşıma sis engeli

17 dakika önce

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeliÇanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

Çanakkale boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
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