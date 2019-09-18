Çanakkale boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor

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Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

Sunucu Seda Akgül'den ilginç itiraf: Bir iş adamı benimle görüntülenmek için 150 bin TL teklif etti