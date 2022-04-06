Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar

06.04.2022 16:22

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar Oltayla 1 saatlik mücadelenin ardından 3,5 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakaladılar Çanakkale Boğazı açıklarında balık avına çıkan 2 kişi, 3,5 metre boylarında yaklaşık 300 kilogram...

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar

Oltayla 1 saatlik mücadelenin ardından 3,5 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakaladılar

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı açıklarında balık avına çıkan 2 kişi, 3,5 metre boylarında yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonunda köpekbalığı güçlükle tekneye çekilebildi.

Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz akşam balık avı için açılan Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ile balıkçı Hakan Yüksel, gecenin ilerleyen saatlerinde oltalarına sapan cinsi köpekbalığı takıldı.

Yaklaşık 1 saatlik süren mücadele sonrasında köpekbalığını tekneye alan balıkçılar, o anları da cep telefonu ile kayıt altına aldılar.

Yakalanan köpekbalığının boğazda yakalanan en büyük köpekbalıklarından bir tanesi olduğunu belirten balıkçı Hakan Yüksel, "Çanakkale Boğazı'ndan profesyonel avcılık yapıyoruz. Bu aralar canlı yemle balık tutmaya çıkıyoruz. Bugün oltamıza çok güzel, yaklaşık 3,5 metre boylarında sapan köpekbalığı geldi. 300 kilogramağırlığı da vardır. Bu zamana kadar Çanakkale Boğazı'nda yakalanan en büyük köpekbalıklarından bir tanesidir diyorum bu konuda. Avcılığımıza devam edeceğiz, belki ileride daha büyükleri de denk gelir" dedi.

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ise "Biz de uzun yıllardır boğazda balıkçılık yapıyoruz. Böyle bir tür daha önce oltamıza denk gelmedi ve biz de görmedik. Yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra sudan çıkartabildik. Balığı yaklaşık 100 metre civarında derinlikte avladık" diye konuştu.

Çanakkale Boğazı'nda son zamanlarda artış gösteren köpekbalıkları, dikkat çekmeye devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar
Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında köpekbalığı yakaladılar - Son Dakika


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