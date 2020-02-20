Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı

7 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan Palau bayraklı V.Hak isimli gemi, sürüklendikten sonra demir attı.

Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan Palau bayraklı V.Hak isimli gemi, sürüklendikten sonra demir attı. Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Arpa yüklü, 130 metre uzunluğunda Palau bayraklı V.Hak isimli gemide, Gelibolu önlerine geldiğinde makine dairesinde yangın çıktı. Gemi kaptanı hemen makineleri durdurdu. Ancak gemi sürüklenmeye başladı. Kaptan durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirdi. Bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Yardım talebinde bulunmayan kaptan, saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında, Dalyan mevkisi açıklarında demirledi.Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.


- Çanakkale
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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