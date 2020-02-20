Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı (2) - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı (2)

6 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜDÜMakine dairesinde yangın çıkıp, sürüklendikten sonra demir atan gemi için bölgeye güvenlik amacıyla Kurtarma-10 römorkörü gönderildi.

Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜDÜ

Makine dairesinde yangın çıkıp, sürüklendikten sonra demir atan gemi için bölgeye güvenlik amacıyla Kurtarma-10 römorkörü gönderildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Gemi personeli kendi imkanlarıyla bir süre sonra yangını söndürdü. Yeniden makinelerini çalıştıran gemi, düşük hızla boğaz dışında güvenli bölgeye demirlenmek üzere hareket etti. Kurtarma-10 römorkörü ile Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, demirlemek üzere Lapseki ilçesi Şevketiye mevkiine götürülüyor. Yetkililer, buraya demirleyecek olan geminin sörvey kontrolleri yapıldıktan sonra yoluna devam edeceğini bildirdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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