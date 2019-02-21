Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis

14 dakika önce

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 05.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.


Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Sabah, Çanakkale Boğazı, Güncel
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