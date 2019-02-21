Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis
14 dakika önce
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı
'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 05.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:19 Kaynak: AA
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