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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU - Son Dakika

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU

05.11.2021 08:55

ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan sis nedeniyle saat 07.30 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan sis nedeniyle saat 07.30 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.30 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi. Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin saat 08.50'den itibaren durdurulduğunu açıkladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU

Çanakkale Boğazı, Kilitbahir, Çanakkale, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMI DURDU - Son Dakika
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