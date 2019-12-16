Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle Lapseki-Gelibolu ile Çardak-Gelibolu hattı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle Lapseki- Gelibolu ile Çardak-Gelibolu hattı feribot seferleri iptal edildi.


Yoğun sis nedeniyle Lapseki'de trafikte görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düştü. Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla ara verilen seferler ilçeden geçen Bursa-Çanakkale D-200 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Öğrenciler ve memurlar Lapseki iskele durağında bekleyişlerini sürdürerek seferlerin yeniden açılmasını bekliyor. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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