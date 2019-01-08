Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın İhbarı

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın İhbarı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın İhbarı, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi.

Alınan ilk bilgilere göre, Çanakkale Boğazı'nda Suluca Gocuk mevkiinde "Qezban" adlı kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör sevk edildi. Geminin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Suluca, Çanakkale Boğazı, 3. Sayfa
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