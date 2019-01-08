Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın İhbarı
1 saat önce
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi.
Çanakkale Boğazı
'nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Çanakkale Boğazı'nda Suluca
Gocuk mevkiinde "Qezban" adlı kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör sevk edildi. Geminin Yunanistan
'dan Yalova
'ya gittiği öğrenildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detaylar Ortaya Çıktı
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor