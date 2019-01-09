Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisindeki Yangın İhbarı

Çanakkale Boğazı
'nda makine dairesinde çıkan yangını kendi sistemlerini söndürerek kontrol altına alan gemi, işlemlerinin tamamlanması için bekliyor.
Alınan bilgiye göre, dün gece Lapseki
ilçesi açıklarında makine dairesinde yangın çıkan ve yangını kendi söndürme sistemleriyle söndürüp kontrol altına alan Türk bayraklı "Qezban" isimli gemi olayın meydana geldiği yere demir attı. Yunanistan
'dan Yalova
'ya giden ve içinde 242 tır olduğu öğrenilen 193 metre uzunluğunda gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli
" römorkörü refakat ediyor.
Geminin son durumu, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve teknik ekibin yapacağı kontrolün ardından belli olacak.
Olay
Yunanistan'dan Yalova'ya giden Qezban isimli geminin makine daireside Çanakkale Boğazı geçişi sırasında yangın çıkmış, yangın geminin kendi sistemleri kullanılarak kontrol altına alınmıştı. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle çok sayıda römorkör ve sahil güvenlik ekibi sevk edilmiş, Çanakkale Boğazı kuzey yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.