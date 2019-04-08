Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Yunus Şovu

Çanakkale Boğazı'nda Yunus Şovu

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi.

Çanakkale Boğazı'nda Yunus Şovu, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi.

Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:41 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Güncel
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