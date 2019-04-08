Çanakkale Boğazı'nda Yunus Şovu
1 saat önce
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi.
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi.
Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
Yıldız Tilbe, Muhabirin Sorusuna Ceketinin Önünü Açarak Cevap Verdi
Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı!
Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi