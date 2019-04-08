Çanakkale Boğazı'nda Yunus Sürüsü Görüntülendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.



Kilitbahir-Çanakkale arasında seferini gerçekleştiren feribottaki vatandaşlar, denizdeki yunus sürüsünü fark etti. Sayıları 10'u bulan yunuslar, suya girip çıkarken, feribot yolcurı da bu görsel şöleni izledi. Yolcular, o anları da görüntülerken, yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.



- Çanakkale

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