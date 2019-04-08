Çanakkale Boğazı'nda Yunus Sürüsü Görüntülendi
24 dakika önce
ÇANAKKALE Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
ÇANAKKALE Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
Kilitbahir-Çanakkale arasında seferini gerçekleştiren feribottaki vatandaşlar, denizdeki yunus sürüsünü fark etti. Sayıları 10'u bulan yunuslar, suya girip çıkarken, feribot yolcurı da bu görsel şöleni izledi. Yolcular, o anları da görüntülerken, yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:25 Kaynak: DHA
Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir
Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü
Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi