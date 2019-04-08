Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Yunus Sürüsü Görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda Yunus Sürüsü Görüntülendi

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Boğazı'nda Yunus Sürüsü Görüntülendi, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Kilitbahir- Çanakkale arasında seferini gerçekleştiren feribottaki vatandaşlar, denizdeki yunus sürüsünü fark etti. Sayıları 10'u bulan yunuslar, suya girip çıkarken, feribot yolcurı da bu görsel şöleni izledi. Yolcular, o anları da görüntülerken, yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:17 Kaynak: DHA

Kilitbahir, Çanakkale, Güncel
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