Çanakkale Boğazı'ndaki feribot yolcularını 105 yıl öncesine götürecekler - Son Dakika

Türk askerinin 105 yıl önce destanlaştığı Çanakkale Zaferi, Boğaz ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından hazırlanan çalışma kapsamında hem iskelede hem de feribotta tiyatral olarak anlatılacak.

Sanat yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın üstlenip rol aldığı etkinlik, 18 Mart Çarşamba günü 11.00-18.00 saatlerinde Çanakkale ile Eceabat ilçesi arasında sefer yapan feribotlardan biri ile GESTAŞ'ın Çanakkale İskelesi'ndeki gişesinde yapılacak.

Çanakkale Savaşları'ndan kesitlerin sunulacağı gösteride 40 tiyatrocu görev alacak.

Gösterideki, Türk askerlerinin cepheye gönderilirken saçlarına kına yakıldığı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum." dediği bölüm, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Provalarına başlanan gösteriye çok sayıda materyali inceleyerek hazırlanan ekip, bölümlerde konu edilecek olaylar için tarihçilerden destek alıyor.

GESTAŞ AŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, AA muhabirine, Valiliğin koordinasyonunda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik planladıklarını söyledi.

Hafta boyunca Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama ve anma programlarına katkıda bulunmak istediklerini belirten Aydın, "18 Mart ruhunu yaşatmak adına düzenlenecek bu etkinlik gerçekten hafızalarda büyük yer edinecek. Bunun için kentimizdeki bir tiyatro grubuyla anlaşarak onlarla bu projeyi hayata geçirdik. Yolcularımıza anlamlı bir sürpriz sunmuş olacağız." dedi.

"Provalarda Çanakkale ruhunu yeniden hissettim"

Abdülkadir Katra da 3 gün önce başladıkları provaları hem sahnelerin gösterileceği alanlarda hem de tiyatro binasında sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmayı çok anlamlı bulduğunu ve provalarda Çanakkale ruhunu yeniden hissettiğini vurgulayan Katra, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 1915'te başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin başlarından geçen hatıraları 18 Mart günü, yani 105 yıl sonra tekrar canlandıracağız. GESTAŞ'ın yolcuları bu etkinliği izleme fırsatı bulacak. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yad edeceğiz. Çanakkale'ye ziyarete gelen konuklarımızla hep birlikte 1915 yılına gözyaşları içinde yolculuk yapacağız."